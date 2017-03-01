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01 марта 2017
13:41:54

В Самарской области появился первый официальный коллектор

Управление судебных приставов по Самарской области выдало первое в регионе свидетельство государственного образца коллекторской компании. Это фирма «Легал Коллекшн».

Сведения о юридическом лице внесли в государственный реестр организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. Основанием для этого решения стала проверка документооборота коммерческого учреждения.

По федеральному законодательству все коллекторские агентства должны встать «на учет» в реестр.

Если коллекторы нарушают требования закона, например, звонят в неустановленные часы, жители региона могут обратиться в службу судебных приставов с жалобой, сообщили в ведомстве. Недобросовестных сотрудников подобных фирм привлекут к ответственности. О любых незаконных действиях коллекторов самарцев приглашают сообщать в отдел по ведению госреестра и контроля за деятельностью юридических лиц, который располагается по улице Урицкого, 17. Можно также позвонить по номеру 8 (846) 266-38-68.

63.ru напоминает, что в Самарской области только за последний год произошло несколько инцидентов, в котором были задействованы коллекторы. И если одна и жительниц Самары отделалась угрозами и неприятными записками в двери, то некоторые получили серьезные увечья. Так, в прошлом месяце на скамье подсудимых оказался коллектор из Тольятти, который сломал должнику ногу. Также в Тольятти подозревали фирму по выбиванию долгов в смерти двух человек.




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