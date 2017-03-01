Управление судебных приставов по Самарской области выдало первое в регионе свидетельство государственного образца коллекторской компании. Это фирма «Легал Коллекшн».



Сведения о юридическом лице внесли в государственный реестр организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. Основанием для этого решения стала проверка документооборота коммерческого учреждения.



По федеральному законодательству все коллекторские агентства должны встать «на учет» в реестр.



Если коллекторы нарушают требования закона, например, звонят в неустановленные часы, жители региона могут обратиться в службу судебных приставов с жалобой, сообщили в ведомстве. Недобросовестных сотрудников подобных фирм привлекут к ответственности. О любых незаконных действиях коллекторов самарцев приглашают сообщать в отдел по ведению госреестра и контроля за деятельностью юридических лиц, который располагается по улице Урицкого, 17. Можно также позвонить по номеру 8 (846) 266-38-68.



63.ru напоминает, что в Самарской области только за последний год произошло несколько инцидентов, в котором были задействованы коллекторы. И если одна и жительниц Самары отделалась угрозами и неприятными записками в двери, то некоторые получили серьезные увечья. Так, в прошлом месяце на скамье подсудимых оказался коллектор из Тольятти, который сломал должнику ногу. Также в Тольятти подозревали фирму по выбиванию долгов в смерти двух человек.