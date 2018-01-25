Как сообщили в прокуратуре, 24 января 2018 года в правоохранительные органы города Кинель обратилась местная жительница. Она рассказала, что малолетнего сына забрали неизвестные лица, которые через некоторое время позвонили ей и потребовали 2 млн рублей.

Следственные органы возбудили уголовное дело, а полиция в течение нескольких часов установила подозреваемых и задержала их. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Ребенок возвращен родителям, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Мальчик найден в одном из домов в Самаре. Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура области взяла на особый контроль.