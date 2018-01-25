слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
25 января 2018
07:06:57

В Самарской области похитили ребенка с целью выкупа

Как сообщили в прокуратуре, 24 января 2018 года в правоохранительные органы города Кинель обратилась местная жительница. Она рассказала, что малолетнего сына забрали  неизвестные лица, которые через некоторое время позвонили ей и потребовали 2 млн рублей.

Следственные органы возбудили уголовное дело, а полиция в течение нескольких часов установила подозреваемых и задержала их. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Ребенок возвращен родителям, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Мальчик найден в одном из домов в Самаре. Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура области взяла на особый контроль.




Последние новости Тольятти

25 января
13:16
Сотрудники ГИБДД пытаются установить личность погибшего пешехода

Жертвой аварии, которая произошла сегодня ночью, стала женщина 30-35 лет

25 января
12:36
Законодательство о техосмотре автомобилей ждет масштабная реформа

Она инициирована Минэкономразвития по поручению президента

25 января
11:29
Весну Тольятти встретит двумя фестивалями

Как рссказали в администрации, масштабные мероприятия пройдут в нашем городе в ближайшие полтора месяца

25 января
11:19
В Самарской области напали на врачей скорой помощи

Один из медиков находится в больнице с ножевым ранением

25 января
11:09
Новые санкции МОК лишают нашу страну даже теоретической возможности бороться за медали Олимпиады в Пхенчхане

Они вызвали недоумение даже у иностранных спортивных чиновников

25 января
11:04
На необычную выставку приглашает тольяттинцев краеведческий музей

Она называется «Праздничный стол»

25 января
10:50
Подотставшая от графика «Самара-Арена» пытается догнать другие строящиеся к мундиалю стадионы

По данным заказчика объекта ходить в отстающих ей осталось недолго


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+