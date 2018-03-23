ДТП произошло 22 марта около 18:30 в городе Отрадный.
Как сообщает группа «Спасение 24…», 22-летний водитель колесного погрузчика на парковке возле одного из домов при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на женщину, которая двигалась слева направо по ходу движения транспортного средства.
От полученных травм она скончалась на месте происшествия до приезда медиков. По факту ДТП проводится проверка.
Фото "Спасение24..."
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