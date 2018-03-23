слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
23 марта 2018
10:26:41

В Самарской области погрузчик насмерть задавил женщину

ДТП произошло 22 марта около 18:30 в городе Отрадный.

Как сообщает группа «Спасение 24…», 22-летний водитель колесного погрузчика на парковке возле одного из домов при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на женщину, которая двигалась слева направо по ходу движения транспортного средства.

От полученных травм она скончалась на месте происшествия до приезда медиков. По факту ДТП проводится проверка.

Фото "Спасение24..."




Последние новости Тольятти

23 марта
13:20
В Тольятти состоялась имиджевая акция «Один день в Росгвардии»

Ее провел Центр подготовки личного состава Приволжского округа войск национальной гвардии РФ

23 марта
12:52
На Рощинском полигоне в Самарской области провели тактическое занятие по маневренной обороне

В нем принимали участие военнослужащие отдельной мотострелковой бригады

23 марта
11:33
В Самарской области подвели итоги операции «Розыск»

Полиции удалось задержать 49 человек

23 марта
10:44
С 1 апреля вырастут социальные пенсии у пожилых тольяттинцев

Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации

23 марта
10:34
Тольяттинцев призывают принять участие в международной акции «Час Земли»

Она состоится завтра с 20:30 до 21:30 вечера по местному времени

23 марта
9:55
Тольяттинские гроссмейстеры — в группе лидеров чемпионата Европы

В грузинском городе Батуми продолжаются поединки личного первенства континента по шахматам среди мужчин

23 марта
8:56
Сборная России по футболу сыграет сегодня контрольный матч с Бразилией

Встреча пройдет на московском стадионе «Лужники»


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+