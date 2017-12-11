ДТП произошло в эти выходные в Нефтегорском районе. Водитель вазовской «шестерки», как рассказали в полиции региона, не выбрал безопасный скоростной режим. Машина не удержалась на скользкой дороге, и мужчина в итоге оказался в больнице.
А женщина получила травмы, с которыми не смогла дожить до приезда скорой. Ее личность сейчас устанавливают сотрудники полиции. По факту этой аварии проводится проверка.
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