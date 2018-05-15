Авария произошла накануне в Красноярском районе губернии. Как рассказали в полиции, 47-летний мужчина на вазовской Приоре не справился с управлением и съехал в левый кювет, где машина перевернулась.
Водитель получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью, и скончался на месте ДТП до прибытия экипажа скорой помощи. Уже установлено, что погибший был в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.
Фото: 63мвд.рф
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