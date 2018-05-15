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15 мая 2018
10:31:17

В Самарской области погиб в ДТП водитель, лишенный прав

Авария произошла накануне в Красноярском районе губернии. Как рассказали в полиции,  47-летний мужчина на вазовской Приоре не справился с управлением и съехал в левый кювет, где машина перевернулась.

Водитель получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью, и скончался на месте ДТП до прибытия экипажа скорой помощи. Уже установлено, что погибший был в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: 63мвд.рф




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