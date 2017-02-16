Это случилось на полигоне под Чапаевском, сообщает Волга ньюс.

26 января этого года младший сержант Иван Мужиков из Оренбурга уехал в очередную командировку в Самарскую область. Первые пару дней он регулярно созванивался с женой, говорил, что "дела идут не очень хорошо", но в подробности не вдавался. Затем два дня мужчина не выходил на связь. 31 января пообещал перезвонить позже, но не перезвонил. А наутро семье сообщили о смерти Ивана. Родным солдата сказали, что он совершил суицид, но поверить в это знавшие Ивана люди не могут, особенно после того как увидели тело погибшего.

"У него множество травм: гематома на голове, ссадина на локте, сломан нос, рассечен подбородок, на руках и ногах синяки. Из личных вещей пропали наручные часы, хотя муж их никогда не снимал, даже в душе, — рассказала изданию жена солдата Анжелика. — Очевидно же, что был с кем-то конфликт, который может иметь отношение к этому происшествию, но нам об этом не говорят".

Кроме того, со слов близких, суицид не вяжется с характером Ивана. Они помнят его как уравновешенного, мудрого и сильного человека. Иван был неоднократным победителем различных конкурсов. Весной 2016 г. он выиграл армейские соревнования как лучший химик-водитель. Понимающие родители, жена на седьмом месяце беременности.

Похоронили Ивана в с. Александровка Грачевского района, где живут его родители. Все расходы по похоронам взяла на себя семья. Воинских почестей солдату оказано не было. Командование на похороны также не явилось. Родственники уверены, что и расследование должным образом не будет проведено.