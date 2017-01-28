В Самарской области будут судить инспектора ОДН, оставившего ребенка в опасной для жизни ситуации. Ребенок погиб, потому что его регулярно избивали, а инспектор не обратила на это внимания.



Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Самарской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора по делам несовершеннолетних УУП отдела полиции №2 по городу Самара Ирины Маланчук. Она обвиняется в халатности и служебном подлоге.



По версии следствия, 21 января 2016 года в отдел полиции поступил материал проверки по факту доставления 10 января 2016 года экипажем скорой медицинской помощи в ГБУЗ СОКБ имени Середавина девочки 2012 года рождения с раной подбородка и множественными гематомами лица. Проведение проверки по этому материалу было поручено Ирине Маланчук. Только через 5 дней инспектор ОДН посетила семью, где воспитывался ребенок, а, следовательно, все это время ребенок находился в социально-опасном положении, угрожающем ее жизни и здоровью.



Из-за несвоевременной проверки 23 января 2016 года девочка получила ожоги третьей степени. Прибыв 26 января 2016 года в квартиру, где проживал ребенок, инспектор не опросила мать девочки, так как той не было дома. Составив протокол ее опроса, Ирина Маланчук попросила сожителя женщины – Харитона Горячкина, подписаться за нее в указанном протоколе, а также написать заявление от имени женщины о том, что она просит не проводить проверку по факту получения ее дочерью травм.



Обвиняемая не осмотрела ребенка, не выявила множественные ожоги и травмы на ее теле, не вызвала сотрудников медицинской помощи, в связи с чем девочка осталась в опасной для ее жизни ситуации. После этого инспектор вынесла незаконное и необоснованное процессуальное решение – постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по материалам проверки по факту доставления ребенка в больницу с телесными повреждениями, то есть составила официальный документ, в который внесла заведомо ложные сведения.



Девочка 2012 года рождения умерла через несколько дней, а следственный отдел по Промышленному району Самары следственного управления СК РФ по Самарской области возбудил уголовное дело по признакам причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Преступление совершил Харитон Горячкин. Суд назначил ему наказание в виде 13 лет колонии строгого режима.



26 апреля 2016 года обвиняемая по ходатайству следователя судом временно отстранена от занимаемой должности, а в декабре 2016 года была уволена из органов полиции. Уголовное дело на Ирину Маланчук с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Промышленного района города Самары для рассмотрения по существу.