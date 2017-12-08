Это случилось на перегоне Безенчук – Мыльная, сообщил Волга Ньюс сообщил помощник прокурора Куйбышевской транспортной прокуратуры Таулан Чепкенчиев. Установлено, что гражданин переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Он был в состоянии алкогольного опьянения.
Пострадавшего доставили в больницу Безенчука, в реанимационном отделении которой скончался. Организована доследственная проверка, ход которой контролируется Куйбышевской транспортной прокуратурой.
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