Это случилось на перегоне Безенчук – Мыльная, сообщил Волга Ньюс сообщил помощник прокурора Куйбышевской транспортной прокуратуры Таулан Чепкенчиев. Установлено, что гражданин переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Он был в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшего доставили в больницу Безенчука, в реанимационном отделении которой скончался. Организована доследственная проверка, ход которой контролируется Куйбышевской транспортной прокуратурой.