Это случилось накануне ближе к вечеру на 1191 километре Куйбышевской железной дороги, недалеко от областной столицы. На место прибыла следственно-оперативная группа, которая установила, что погибшему было 85 лет, он проживал в Ростовской области.

Мужчина пытался перейти железнодорожные пути в неположенном месте и был сбит проходящим составом. По факту случившегося проводится проверка, которая находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.