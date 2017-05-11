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11 мая 2017
07:54:09

В Самарской области поезд насмерть сбил двух студенток

В среду, 10 мая, примерно в 21:20 у станции Новоотрадная грузовым поездом 8201 были сбиты две 17-летние девушки, сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре. Сразу же после сигнала о ЧП на место выехали оперативники.

Обе девушки получили травмы несовместимые с жизнью. Детали трагического происшествия уточняются.
Установлено, что обе девушки 1999 года рождения, учились в отрадненском нефтяном техникуме. По сведениям очевидцев, студентки торопились на электричку и переходили железнодорожные пути в неположенном месте.

 




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