В среду, 10 мая, примерно в 21:20 у станции Новоотрадная грузовым поездом 8201 были сбиты две 17-летние девушки, сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре. Сразу же после сигнала о ЧП на место выехали оперативники.

Обе девушки получили травмы несовместимые с жизнью. Детали трагического происшествия уточняются.

Установлено, что обе девушки 1999 года рождения, учились в отрадненском нефтяном техникуме. По сведениям очевидцев, студентки торопились на электричку и переходили железнодорожные пути в неположенном месте.