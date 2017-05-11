В среду, 10 мая, примерно в 21:20 у станции Новоотрадная грузовым поездом 8201 были сбиты две 17-летние девушки, сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре. Сразу же после сигнала о ЧП на место выехали оперативники.
Обе девушки получили травмы несовместимые с жизнью. Детали трагического происшествия уточняются.
Установлено, что обе девушки 1999 года рождения, учились в отрадненском нефтяном техникуме. По сведениям очевидцев, студентки торопились на электричку и переходили железнодорожные пути в неположенном месте.
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