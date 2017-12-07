Молодой человек в составе группы школьников с учителем возвращался с экскурсии. В тот момент, когда ребята сошли с электрички и ждали, когда проедет встречный локомотив, подросток стал переходить через железнодорожные пути. Он слушал громкую музыку в наушниках и не услышал ни приближения поезда, ни криков своих товарищей.

ЧП произошло накануне на станции Липяги Куйбышевской железной дороги. Сейчас сотрудники Приволжского следственного управления на транспорте пытаются установить все обстоятельства трагедии. В адрес руководства железной дороги и министерства образования Самарской области следователи готовят представление.