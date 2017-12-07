Молодой человек в составе группы школьников с учителем возвращался с экскурсии. В тот момент, когда ребята сошли с электрички и ждали, когда проедет встречный локомотив, подросток стал переходить через железнодорожные пути. Он слушал громкую музыку в наушниках и не услышал ни приближения поезда, ни криков своих товарищей.
ЧП произошло накануне на станции Липяги Куйбышевской железной дороги. Сейчас сотрудники Приволжского следственного управления на транспорте пытаются установить все обстоятельства трагедии. В адрес руководства железной дороги и министерства образования Самарской области следователи готовят представление.
СК «Мега-Лада» поделился фотографиями арены, которую готовят к сезону ледового спидвея
Ребенок на операционном столе
ДТП было зарегистрировано накануне на территории Сергиевского района (фото)
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Ответственность понесут лица, которые следят за содержанием магистралей
Если верить синоптикам, встречать 2018 год мы будем с небольшим снежком при температуре в -9-14
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