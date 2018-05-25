Об этом сообщила министр социально-демографической и семейной политики губернии Марина Антимонова. По ее словам, этим летом будет задействовано 720 организаций отдыха и оздоровления детей, что сопоставимо с данными 2017 года.

Ежегодно перед началом заездов межведомственная комиссия проводит обучающие семинары для директоров лагерей. В этом году такой семинар уже состоялся, особое внимание на нем уделили вопросам безопасности.

Как рассказали в администрации Тольятти, к настоящему моменту проверены все детские оздоровительные организации. Под особым контролем находятся семь центров, которые расположены вне нормативного времени прибытия подразделений пожарной охраны. Один из них расположен в Тольятти.

Также на особом контроле лагеря, где имеются деревянные спальные корпуса и 27 детских центров, которые граничат с лесными участками.