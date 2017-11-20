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20 ноября 2017
11:33:38

В Самарской области подвели итоги вакцинации против гриппа

Активная  иммунизация населения проводилась с сентября по ноябрь, напомнили в правительстве региона. Вакцина поступила вовремя, была оперативно распределена по лечебным учреждениям. В первую очередь ее получали дети, пожилые люди, беременные женщины, а также граждане, по роду работы связанные с большими группами людей.

Всего в этом году привились от гриппа более миллиона жителей губернии –1323000 человек, из них 10000 беременных женщин и 355124 детей, что составило 44% от численности населения. В 2015 году от гриппа было привито 36,2% населения, в 2016 году - 41,67%.

Активно включились в организацию прививочной кампании и работодатели. В итоге около 23 тысяч сотрудников различных учреждений привились от гриппа.

Минздрав напоминает: вакцинация предупреждает не только развитие самого заболевания, но и возникновение тяжелых осложнений. Врачи советуют в сезон подъема заболеваемости соблюдать простые правила, которые позволят уберечься от заражения: не посещать места массового скопления людей, особенно с детьми, чаще мыть руки, а также очки, сотовые телефоны, умываться, полоскать рот, носить защитную маску, которую менять каждые 2 часа, своевременно обращаться за медицинской помощью.  

 




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