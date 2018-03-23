В рамках мероприятия полицейские региона искали скрывшихся от следствия, дознания и суда преступников, без вести пропавших граждан, устанавливали личности неопознанных трупов.

Активное участие в работе приняли представители различных служб органов внутренних дел: уголовный розыск, участковые уполномоченные, подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, ГИБДД.

В результате удалось задержать 49 человек, находившихся в розыске за совершение различных преступлений. Среди них трое нходившихся в межгосударственном розыске за Министерствами внутренних дел государств – участников СНГ и стран дальнего зарубежья.

Задержаны трое подозреваемых в совершении грабежей, один – по подозрению в причастности к изнасилованию. Все эти люди скрывались от органов дознания, следствия и суда. При этом 26 злоумышленников находились в федеральном розыске.

Большое внимание во время проведения операции уделялось поиску без вести пропавших. Сотрудники полиции установили место нахождения 26 человек, в том числе 12 - находившихся в федеральном розыске.

Так полицейские Межмуниципального Управления МВД России «Сызранское» установили местонахождение и вернули домой четырех человек, которые утратили связь с родственниками и считались без вести пропавшими.

Так же на территории обслуживания Межмуниципального Управления МВД России «Сызранское» итогом предпринятых комплексных мер стало задержание пятерых подозреваемых, находившихся в розыске, трое из которых - в Федеральном.

В частности, на территории с. Жемковка была задержана уроженка Сызрани 1982 года рождения, совершившая преступление, предусмотренное частью 1 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража» и скрывшаяся от суда. Фигурантка была объявлена в розыск в январе этого года постановлением мирового судьи одного из судебных участков Анапы.