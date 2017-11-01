Она проводилась в отношении 98 учреждений, рассказали в областном кабмине. В этом году жители губернии впервые оценивали качество оказания услуг стоматологическими поликлиниками, санаториями, станциями переливания крови, психоневрологическими диспансерами. Собрано около 25 тысяч анкет. Информация доведена до руководителей организаций, учреждения разрабатывают планы по совершенствованию работы.
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