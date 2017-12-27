Ее основная цель – предупреждение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Проверяли, в том числе, владельцев гражданского и охотничьего оружия. В итоге изъято 5769 патронов различного калибра и 58 единиц оружия, находившегося в незаконном обороте, а также официально зарегистрированного, но хранившегося с нарушением закона.

Возбуждено 20 уголовных дел по фактам незаконного хранения и изготовления оружия, выявлено 28 подозреваемых в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Также был задержан мужчина с патронами в карманах. На своей машине он проехал на красный и был остановлен инспекторами ГИБДД. Водитель занервничал, чем привлек к себе повышенное внимание. Полицейские приняли решение задержать его и доставить в отдел. При досмотре в куртке мужчины было обнаружено тринадцать предметов, похожих на боеприпасы. Экспертиза показала, что это штатные боевые патроны калибра 5,6 мм, пригодные для стрельбы. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают, что граждане, добровольно сдавшие в полицию оружие, находящееся в незаконном обороте, освобождаются от уголовной ответственности, если в их действиях не содержится иного состава преступления.