Разбитыми оказались линзы трех объектов, это обнаружили сотрудники Сызранской транспортно полиции. Выяснилось, что камни в светофоры кидали двое ребят в возрасте 10 и 11 лет, которые гуляли вдоль железнодорожных путей без сопровождения взрослых. Ими сейчас занимаются полицейские из отдела по делам несовершеннолетних.
В пресс-службе правоохранительных органов напоминают, что подобные «прогулки» по железной дороге могут повлиять на безопасность движения поездов, а также создают угрозу жизни и здоровья детей.
В прошлом году на участке обслуживания Сызранского линейного отдела полиции на транспорте зарегистрировано 4 случая детского травматизма, 2 из которых были смертельными.
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