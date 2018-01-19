Разбитыми оказались линзы трех объектов, это обнаружили сотрудники Сызранской транспортно полиции. Выяснилось, что камни в светофоры кидали двое ребят в возрасте 10 и 11 лет, которые гуляли вдоль железнодорожных путей без сопровождения взрослых. Ими сейчас занимаются полицейские из отдела по делам несовершеннолетних.

В пресс-службе правоохранительных органов напоминают, что подобные «прогулки» по железной дороге могут повлиять на безопасность движения поездов, а также создают угрозу жизни и здоровья детей.

В прошлом году на участке обслуживания Сызранского линейного отдела полиции на транспорте зарегистрировано 4 случая детского травматизма, 2 из которых были смертельными.