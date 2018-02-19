Смертельное происшествие произошло на железной дороге у Похвистнево. Поезд Москва-Караганда сбил насмерть 46-летнюю жительницу Оренбургской области. Об этом 63.ru сообщил помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ирек Галеев.

— В 21:34 женщина переходила пути в неположенном месте перед движущимся составом, — уточнил представитель надзорного ведомства. — Пострадавшая скончалась на месте.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Куйбышевская транспортная прокуратура держит на контроле проверку по этому происшествию.