Это случилось накануне около полудня под Сызранью, на перегоне станция Просковьино – станция Канадей, пишет Волга Ньюс. По данным полицейских, животные сбежали с частного подворья одного из местных жителей.
В результате столкновения с поездом-путеизмерителем они погибли на месте, а подвижной состав получил повреждения. В частности известно, что у локомотива оторвался смотровой люк и повредились элементы тормозной системы, у вагона погнулись тяги измерительных тележек и регулировочная вилка.
Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Решение позволило значительно оптимизировать производственные процессы
Такой прогноз синоптики дают на сегодня
Сегодня в самарский регион приходит теплый атмосферный фронт
Правоохранительным органам предстоит обеспечить безопасность граждан при проведении выборов Президента
Компания «СБ Строитель» изменила проект застройки жилого комплекса в Центральном районе.
В преддверии весеннего снеготаяния компания усилила контроль за состоянием сетей и сооружений
США сохранят их до возвращения Крыма Украине