Это случилось накануне около полудня под Сызранью, на перегоне станция Просковьино – станция Канадей, пишет Волга Ньюс. По данным полицейских, животные сбежали с частного подворья одного из местных жителей.

В результате столкновения с поездом-путеизмерителем они погибли на месте, а подвижной состав получил повреждения. В частности известно, что у локомотива оторвался смотровой люк и повредились элементы тормозной системы, у вагона погнулись тяги измерительных тележек и регулировочная вилка.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.