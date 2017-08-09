ДТП произошло накануне около половины двенадцатого ночи на 71 километре трассы «Ульяновск - Димитровград - Самара». Водитель грузового автомобиля «Scania» допустил наезд на женщину, пересекавшую проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм она скончалась на месте до прибытия врачей.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель большегруза находился в трезвом состоянии. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел устанавливают личность погибшей, по факту ДТП проводится проверка.
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