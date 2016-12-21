Накануне столбики термометров в регионе опустились до 31 градуса ниже нулевой отметки. Среди населенных пунктов-рекордсменов – Тольятти, Кинель-Черкассы, Новодевичье, Авангард и Челно-Вершины.
В ближайшие дни морозы немного ослабнут. Сегодня ночью и завтра днем температура воздуха составит -10 ... -15 °C, местами до -20 °C. Ожидается небольшой и умеренный снег.
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