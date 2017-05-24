Как сообщили в областном ГИдрометцентре, 24 мая 2017 года в Самарской области был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха.

Значение предыдущего минимума было зафиксировано в Сызрани в 2002 году. Тогда температура воздуха опустилась до +1,1 градуса. Сегодня же температура воздуха опустилась до +0,7 градусов. Отклонение составило 0,4 градуса.

Вероятность новых заморозков в регионе пока слаба - холода уже отступают. Завтра по прогнозам до 25 тепла. Ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь кое-где с грозой.