Как сообщили в областном ГИдрометцентре, 24 мая 2017 года в Самарской области был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха.
Значение предыдущего минимума было зафиксировано в Сызрани в 2002 году. Тогда температура воздуха опустилась до +1,1 градуса. Сегодня же температура воздуха опустилась до +0,7 градусов. Отклонение составило 0,4 градуса.
Вероятность новых заморозков в регионе пока слаба - холода уже отступают. Завтра по прогнозам до 25 тепла. Ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь кое-где с грозой.
Приглашаются все желающие...
Подать заявление можно будет через портал госуслуг или в МФЦ...
МЧС развернуло полевые кухни для стоящих в очереди...
Это кардиолог больницы имени Баныкина Галина Горб...
В небо запустят сотни, а может и тысячи, светошариков...
Бывший мэр не догулял 183 отпускных дня. При увольнении ему дополнительно была выплачена компенсация...
Строительство нового парка в Тольятти обсудят на заседании рабочей группы...