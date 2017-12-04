Это будет спортивный родстер. Согласно опубликованному тизеру, машина представляет собой некую смесь линий от Porsche с чем-то непонятным. Специалисты компании Yagalet, зарегистрированной на базе тольяттинского института технического творчества и патентоведения, планируют под днище машины установить нагнетатели воздуха, которые по технологии напоминают аппараты, находящиеся под судами на воздушной подушке.
Корпус изготовят из композитных материалов, а под капот установят электромотор, пишет издание "Авто Юга".. Согласно законодательству, для управления таким автомобилем не требуется никаких дополнительных лицензий. А вот передвигаться он способен будет практически по любой поверхности. Выпустить первый рабочий образец тольяттинские инженеры планируют через год, а представить готовый концептуальный макет — весной будущего года.
Фото: auto.yuga.ru
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