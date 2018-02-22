Полиции предстоит непростая задача определить степень его вины в этом ДТП, так как пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Это произошло сегодня около полуночи в областной столице. По предварительным данным, 23-летний парень на автомобиле Saab совершил наезд на мужчину на Московском шоссе.
Пешеход скончался на месте до приезда медиков. Водитель попытался скрыться, но сотрудники полиции довольно быстро установили его местонахождение и задержали. От водителя исходил стойкий запах алкоголя, проверка подтвердила, что мужчина нетрезв. В настоящее время устанавливается личность погибшего и другие обстоятельства ДТП. По факту аварии проводится проверка.
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