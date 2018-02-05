О ЧП, которое произошло в минувшие выходные под Сызранью, рассказали в группе «Спасение…». Пожилая женщина упала в отдельно стоящий от дома погреб и повредила ногу. Прибывшие утром на место сотрудники скорой спустились вниз и оказали ей помощь, но поднять наверх не смогли.
Вызволить женщину из «плена» сумели спасатели. По предварительным данным, пенсионерка упала в погреб еще вечером 3 февраля, но звонок в чрезвычайные службы поступил только на следующий день.
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