О ЧП, которое произошло в минувшие выходные под Сызранью, рассказали в группе «Спасение…». Пожилая женщина упала в отдельно стоящий от дома погреб и повредила ногу. Прибывшие утром на место сотрудники скорой спустились вниз и оказали ей помощь, но поднять наверх не смогли.

Вызволить женщину из «плена» сумели спасатели. По предварительным данным, пенсионерка упала в погреб еще вечером 3 февраля, но звонок в чрезвычайные службы поступил только на следующий день.