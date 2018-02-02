Об этом водителей предупреждает дорожная служба региона. По прогнозам синоптиков, с вечера воскресенья до понедельника в губернии ожидаются неблагоприятные метеоусловия - обильные осадки в виде обложного снега и усиление южного ветра, порывы которого, по предварительным данным, будут достигать 17-22 метров секунду.

Все это создаст сложности для автомобилистов, особенно на загородных трассах. Снегоуборочная техника уже в полной готовности. Для ее беспрепятственной работы водителей просят не оставлять свои транспортные средства на обочинах проезжей части и по возможности отказаться от дальних поездок.