Об этом водителей предупреждает дорожная служба региона. По прогнозам синоптиков, с вечера воскресенья до понедельника в губернии ожидаются неблагоприятные метеоусловия - обильные осадки в виде обложного снега и усиление южного ветра, порывы которого, по предварительным данным, будут достигать 17-22 метров секунду.
Все это создаст сложности для автомобилистов, особенно на загородных трассах. Снегоуборочная техника уже в полной готовности. Для ее беспрепятственной работы водителей просят не оставлять свои транспортные средства на обочинах проезжей части и по возможности отказаться от дальних поездок.
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