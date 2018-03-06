Транспорт сломался в ночь на 2 марта на 1159 км трассы М-5 «Урал». Транзитом через губернию автобус перевозил 17 мужчин - уроженцев одной из соседней республик. Пассажиры не рассчитывали на такой сильный мороз и были одеты в летнюю одежду. Когда у автобуса сломался двигатель, машина начала быстро остывать, и в считанные минуты ее пассажиры замерзли.
Сообщение о ЧП получили в сотрудники ДПС. Капитан Алексей Иванов и лейтенанта Сергей Ульянов прибыли на место через 15 минут, оказали первую помощь гражданам, поочередно согревая их в патрульном автомобиле.
Затем при помощи эвакуатора стражи правопорядка сопроводили автобус до ближайшего автосервиса, а пассажиров разместили в гостиничном комплексе, предоставив горячее питание. После ремонта автобус благополучно добрался до пункта назначения.
Фото: 63мвд.рф
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