Транспорт сломался в ночь на 2 марта на 1159 км трассы М-5 «Урал». Транзитом через губернию автобус перевозил 17 мужчин - уроженцев одной из соседней республик. Пассажиры не рассчитывали на такой сильный мороз и были одеты в летнюю одежду. Когда у автобуса сломался двигатель, машина начала быстро остывать, и в считанные минуты ее пассажиры замерзли.

Сообщение о ЧП получили в сотрудники ДПС. Капитан Алексей Иванов и лейтенанта Сергей Ульянов прибыли на место через 15 минут, оказали первую помощь гражданам, поочередно согревая их в патрульном автомобиле.

Затем при помощи эвакуатора стражи правопорядка сопроводили автобус до ближайшего автосервиса, а пассажиров разместили в гостиничном комплексе, предоставив горячее питание. После ремонта автобус благополучно добрался до пункта назначения.

Фото: 63мвд.рф