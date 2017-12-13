Его признаки активисты Народного фронта выявили в июле 2015 года в закупках областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и Тольяттинской городской больницы №5. В результате проведенных торгов лекарственные препараты поставлялись в регион по завышенным ценам. Активисты обратились в ФАС, которая признала - ООО «Фарм СКД» и ОАО «Новофарм» организовали картель.
Компании создавали видимость конкуренции при проведении аукционов на поставку лекарств и медицинских изделий для медучреждений. Всего в поле зрения контролирующих органов попало 465 электронных аукционов. Фирмы обжаловали решение в Арбитражном суде Москвы, а затем, после того как оно было оставлено в силе, подали апелляцию в девятый арбитражный апелляционный суд.
В итоге и это решение было признанно законным, а участники крупного картеля привлечены к административной ответственности. Они должны заплатить 90 млн рублей штрафов.
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