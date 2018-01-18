ДТП произошло накануне на трассе «Самара-Оренбург-Алексеевка». По предварительной информации полицейских, 46-летний мужчина, сидевший за рулем ВАЗ-2115, решил совершить обгон, не убедившись в безопасности маневра.

Машина выехала на встречную полосу и врезалась в легковой автомобилем «ВИС». В результате ДТП водитель «ВИС» погиб на месте происшествия, водитель «пятнадцатой» госпитализирован. По факту случившегося сотрудники полиции сейчас проводят проверку.