С 10 мая фурам запретили проезд по мосту в дневное время в связи с ремонтом трассы. Ограничения будут действовать с 7 утра до 10 вечера ежедневно для грузового транспорта общей массой свыше 3,5 тон, габаритные параметры которого по ширине превышают 3,4 м. Легкового транспорта эти ограничения не коснутся. В пресс-службе полиции отметили, что такой режим будет действовать до ноября.

Объезд ремонтной части участка будет осуществляться по автомобильным дорогам М-7 «Волга» (Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа), А-151 «Цивильск – Ульяновск», Р-226 «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» и Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград».