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26 декабря 2016
12:53:00

В Самарской области ограблен офис микрозаймов

Это произошло вечером в Чапаевске. Как рассказала полиции потерпевшая - работница фирмы, в помещение вошел мужчина и, угрожая ножом, потребовал у нее ценные вещи. Злоумышленник похитил два сотовых телефона и два ноутбука.

Вскоре выяснилось, что подозреваемый действовал по наводке бывшей работницы офиса, которая под видом дружеского визита пришла в филиал и подала знак к началу преступного действия. Инцидент произошел под конец рабочего дня, и посетителей в офисе уже не было.

Благодаря быстрым и профессиональным действиям сотрудников уголовного розыска, подозреваемый – местный житель 1987 года рождения, был задержан в квартире, где на вырученные от реализации похищенного имущества деньги собирался приобрести наркотик. Возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято. Подозреваемый и его соучастница задержаны. 




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