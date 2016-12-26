Это произошло вечером в Чапаевске. Как рассказала полиции потерпевшая - работница фирмы, в помещение вошел мужчина и, угрожая ножом, потребовал у нее ценные вещи. Злоумышленник похитил два сотовых телефона и два ноутбука.
Вскоре выяснилось, что подозреваемый действовал по наводке бывшей работницы офиса, которая под видом дружеского визита пришла в филиал и подала знак к началу преступного действия. Инцидент произошел под конец рабочего дня, и посетителей в офисе уже не было.
Благодаря быстрым и профессиональным действиям сотрудников уголовного розыска, подозреваемый – местный житель 1987 года рождения, был задержан в квартире, где на вырученные от реализации похищенного имущества деньги собирался приобрести наркотик. Возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято. Подозреваемый и его соучастница задержаны.
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