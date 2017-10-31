Заболевание выявлено в двух личных подсобных хозяйствах в селе Красноармейское. Там уже погибли 4 животных, и еще одну свинью пришлось уничтожить. На основании проведённых лабораторных исследований первоначальный диагноз - африканская чума свиней – подтвердился.

Для окончательного подтверждения пробы направлены во Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной вирусологии и микробиологии. В настоящее время для купирования эпизоотического очага проводятся специальные мероприятия.