Заболевание выявлено в двух личных подсобных хозяйствах в селе Красноармейское. Там уже погибли 4 животных, и еще одну свинью пришлось уничтожить. На основании проведённых лабораторных исследований первоначальный диагноз - африканская чума свиней – подтвердился.
Для окончательного подтверждения пробы направлены во Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной вирусологии и микробиологии. В настоящее время для купирования эпизоотического очага проводятся специальные мероприятия.
Об этом сообщил глава Министерства спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
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Случилось это накануне ближе к вечеру
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