Россельхознадзор сообщил, что это официально подтверждается результатами лабораторных анализов. Всего погибло 15 кур, 4 тушки были отвезены на лабораторные исследования. Во всех пробах был выявлен геном вируса гриппа А.

С целью нераспространения вируса проводятся ветеринарно-санитарные, организационно-хозяйственные и специальные противоэпизоотические мероприятия в соответствии с Правилами. В районе установлен ветеринарный контрольный пост, грунтовые дороги, ведущие из очага, перекопаны.