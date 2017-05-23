Россельхознадзор сообщил, что это официально подтверждается результатами лабораторных анализов. Всего погибло 15 кур, 4 тушки были отвезены на лабораторные исследования. Во всех пробах был выявлен геном вируса гриппа А.
С целью нераспространения вируса проводятся ветеринарно-санитарные, организационно-хозяйственные и специальные противоэпизоотические мероприятия в соответствии с Правилами. В районе установлен ветеринарный контрольный пост, грунтовые дороги, ведущие из очага, перекопаны.
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