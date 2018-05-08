В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов
По информации "Приволжского УГМС", в период с 8 мая по 10 мая местами по Самарской области ожидается высокая пожароопасность лесов
Главное управление МЧС по региону напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности.
В тольяттинском Парке Победы судебные приставы «Автограда» в торжественной обстановке поклялись достойно служить своему Отечеству
С этой приятной новости сегодня началось аппаратное совещание в городской администрации
Об этом на аппаратном совещании в городской администрации сообщил глава департамента дорожного хозяйства и транспорта Павел Баннов
Эта гонка является первым этапом Кубка OPEN CROSS...
На время проведения праздничных мероприятий девятого мая будет временно изменен график работы городского пассажирского транспорта
Весь час шествия эфир радио АВГУСТ будет наполнен композициями о ВОВ веселого, маршевого, праздничного настроения
Акция «В судьбе России - моя судьба» началась на прошлой неделе