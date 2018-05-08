В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов

По информации "Приволжского УГМС", в период с 8 мая по 10 мая местами по Самарской области ожидается высокая пожароопасность лесов

Главное управление МЧС по региону напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности.