Преступники совершали незаконные банковские операции без государственной регистрации и соответствующего разрешения. «Комбинаторы» разработали схему, по которой безналичные денежные средства от «клиентов» поступали через ряд организаций на счета физических и юридических лиц по фиктивным платежным поручениям, а в дальнейшем обналичивались и передавались клиентам.
За свои услуги "группировка" брала комиссионное вознаграждение с каждой транзакции. Пл предварительным данным полиции, подозреваемые незаконно обналичили около 220 млн рублей, размер нелегального дохода составил почти 15,5 миллионов. Возбуждено уголовное дело, задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.
Фото: 63мвд.ру
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