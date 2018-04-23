Преступники совершали незаконные банковские операции без государственной регистрации и соответствующего разрешения. «Комбинаторы» разработали схему, по которой безналичные денежные средства от «клиентов» поступали через ряд организаций на счета физических и юридических лиц по фиктивным платежным поручениям, а в дальнейшем обналичивались и передавались клиентам.

За свои услуги "группировка" брала комиссионное вознаграждение с каждой транзакции. Пл предварительным данным полиции, подозреваемые незаконно обналичили около 220 млн рублей, размер нелегального дохода составил почти 15,5 миллионов. Возбуждено уголовное дело, задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.

Фото: 63мвд.ру