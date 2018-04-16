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16 апреля 2018
12:54:50

В Самарской области недалеко от Тольятти горит придорожная трава

Об этом сообщают очевидцы, которые едут сейчас со стороны Курумоча в направлении города. Обочина вдоль трассы М-5 горит открытым огнем. Пожарных поблизости не видно.

Между тем, с сегодняшнего дня в регионе начал действовать противопожарный режим. Вплоть до 30 сентября на территории лесного фонда губернии запрещено разводить костры, бросать горящие спички, окурки, выполнять работы с открытым огнем, а также засорять лес бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами.

За нарушения предусмотрены штрафы.

 




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