Об этом сообщают очевидцы, которые едут сейчас со стороны Курумоча в направлении города. Обочина вдоль трассы М-5 горит открытым огнем. Пожарных поблизости не видно.
Между тем, с сегодняшнего дня в регионе начал действовать противопожарный режим. Вплоть до 30 сентября на территории лесного фонда губернии запрещено разводить костры, бросать горящие спички, окурки, выполнять работы с открытым огнем, а также засорять лес бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами.
За нарушения предусмотрены штрафы.
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