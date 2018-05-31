Об этом сообщили в региональной прокуратуре. По данным надзорного органа, на страницах портала были в открытом доступе размещены статьи, предлагающие «настоящие» дипломы о получении высшего образования без прохождения обучения.
Вход на сайт был свободным, без предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с его содержанием и скопировать информацию мог любой пользователь. В прокуратуре напомнили, что распространение подобных сведений противоречит действующему законодательству о противодействии коррупции.
По требованию прокурора Кировского района Самары вся информация будет удалена из сети управлением Роскомнадзора.
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