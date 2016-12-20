Тело 5-месячного ребенка без признаков жизни было обнаружено 19 декабря в одной из квартир дома, расположенного в поселке Рассвет Волжского района.

По данному факту следственным отделом по городу Новокуйбышевск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, назначено судебно – медицинское исследование.

По предварительным данным, мальчик мог скончаться от вирусной инфекции. Малыш рос в полной семье, тем не менее, мать уже лишена родительских прав в отношении двух детей старшего возраста.

Кроме того, родители злоупотребляли спиртными напитками, семья состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних как неблагополучная.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.