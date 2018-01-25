Как рассказали в пресс-службе регионального Минздрава, ЧП произошло в Сызрани: при выполнении своих обязанностей пострадал фельдшер. Бригаду медиков вызвали накануне вечером на ул. Лазо. Там произошла ссора между четырьмя пьяными мужчинами, которые выясняли отношения на ножах.

После того, как помощь была оказана, один из пациентов набросился на девушку-фельдшера с ножом. Коллега закрыл ее собой и получил проникающее ножевое ранение брюшной полости. Сейчас он в больнице под наблюдением врачей. Происшествием занимаются правоохранительные органы.