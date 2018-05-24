Об этом сообщает ГУ МВД региона. Сотрудники полиции обнаружили в сети снятое очевидцем видео. Инцидент зафиксирован в Красноглинском районе Самары. При проведении административного расследования полицейские установили владельца автомашины и человека, в момент нарушения сидевшего за рулем.

Вызванный в ГИБДД 58-летний мужчина пояснил, что 14 мая 2018 года совместно со своим внуком перевозил груз, который выступал за пределы салона и багажника автомобиля. В процессе движения мальчик придерживал груз, сидя на заднем сидении. Как ребенок оказался в багажнике, водитель не заметил.

С нарушением он согласился и был привлечен к административной ответственности. Сумма штрафа составила 3000 рублей.

Фото:группа "Спасение..."