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20 декабря 2016
13:39:48

В Самарской области найдена мертвая обнаженная женщина

Это случилось накануне днем в доме в селе Татарский Байтуган Камышлинского района. По данным источника в правоохранительных органах, 55-летняя погибшая была раздета, на теле имелась глубокая рана в районе промежности, кроме того, эксперты обнаружили тяжелую травму головы. На данный момент известно, что при жизни женщина злоупотребляла спиртным.

В деле уже есть подозреваемый — судимый за побои и воровство 33-летний безработный мужчина, сообщает Волга ньюс. Уголовное дело пока не возбуждено, ведется проверка всех обстоятельств произошедшего.

 




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