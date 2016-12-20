Это случилось накануне днем в доме в селе Татарский Байтуган Камышлинского района. По данным источника в правоохранительных органах, 55-летняя погибшая была раздета, на теле имелась глубокая рана в районе промежности, кроме того, эксперты обнаружили тяжелую травму головы. На данный момент известно, что при жизни женщина злоупотребляла спиртным.

В деле уже есть подозреваемый — судимый за побои и воровство 33-летний безработный мужчина, сообщает Волга ньюс . Уголовное дело пока не возбуждено, ведется проверка всех обстоятельств произошедшего.