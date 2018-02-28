На Чапаевском полигоне развернут палаточный лагерь войск радиационной, химической и биологической защиты. Более 1400 специалистов прибыли в губернию из воинских соединений Урала, Сибири и Поволжья.

Сбор продлится до 17 марта. За это время военнослужащие отработают ряд задач по применению средств РХБ разведки, действиям в условных районах химического и биологического заражения. В свою очередь аэрозольные подразделения выполнят прикрытие важных объектов и войск в наступлении и обороне.

Завершится сбор проведением окружных этапов международных Армейских игр «Безопасная среда-2018» и «Белое солнце-2018».

Фото: structure.mil.ru