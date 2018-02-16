Этот вопрос обсудили в правительстве губернии.
По информации Приволжского УГМС, осеннее увлажнение почвы составило 103% – 123% от нормы. На территории Самарской области на 15 февраля 2018 года запасы воды в снеге в бассейнах рек от 23% до 117% от нормы (р. Самара и Большой Кинель 23-27%, остальных рек 79-117% от нормы). В среднем по области на эту дату высота снежного покрова 30 см (91% от нормы), глубина промерзания почвы 38 см (при норме 70 см). В прошлом году на эту дату были показатели: запас воды в снеге 93% - 149% от нормы, высота снежного покрова – 49 см, глубина промерзания почвы – 49 см.
«Анализ материалов сетевых наблюдений Приволжского УГМС позволяет предположить, что на большинстве рек области уровни воды в период весеннего половодья можно ожидать в пределах нормы и чуть выше неё, а в бассейне реки Малый Кинель – ниже нормы», - рассказал руководитель управления А.С. Мингазов.
. В целях исключения неблагоприятных последствий от паводка главам муниципалитетов поручено провести весь комплекс превентивных мероприятий: проверить гидротехнические сооружения, подготовить оборудование для откачки грунтовых и поверхностных вод из дождеприемных колодцев и пешеходных тоннелей.
Для предупреждения разрушений дорожной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения и коммуникаций провести проверку технической готовности всех зданий, сооружений и местных коммуникаций. Выполнить работы по очистке водопропускных труб, проходящих под автомобильными дорогами и переездами. Подготовить к паводку ливневую канализацию и дренажные стоки водоотводящих каналов.
В эти выходные На СТК им.Степанова пройдет финал личного чемпионата мира по мотогонкам на льду
Губернатор Дмитрий Азаров рассчитывает, что решение будет принято в ближайшие месяцы
На площадке побывали представители ведомства
Денис Спицов, 21-летный дебютант этих Игр, стал третьим в раздельной гонке 15 км свободным стилем
Набор претендентов продолжается в регионе до 15 марта
Мужчина, проживающий в доме на улице Свердлова, сильно расшумелся
Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров