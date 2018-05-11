Это городские парки, загородные лагеря, турбазы и санатории, кладбища, лесные массивы, прилегающие к населенным пунктам. Как уже сообщала наша радиостанция, в нынешнем сезоне акарицидной обработке планируется подвергнуть более 3,5 тысяч гектаров.
По данным Роспотребнадзора, с 30 апреля по 6 мая к врачам из-за укусов клещей обратили 519 жителей губернии, 147 из них - дети до 17 лет. Всего с начала эпидемического сезона 739 граждан, пострадавших от клещей, обратились за помощью к специалистам.
Об этом говорят результаты исследования, проведенного компанией HeadHunter
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