Инициатором ее проведения стала региональная Госавтоинспекция. Анализ аварийности с участием автобусов свидетельствует о системных нарушениях законодательства при осуществлении регулярных и заказных пассажирских перевозок.

Нелегальные компания маскируют свою деятельность под «заказную», выявляются факты перевозки пассажиров без лицензий, на маршруты выходят машины, имеющие технические неисправности, при которых их эксплуатация запрещена. Все это, а также многое другое вынудило полицейских на радикальные меры.

Компании, которые занимаются перевозками людей, ждут проверки. Профилактическое мероприятие под условным названием «Автобус» продлится в регионе до 18 февраля.