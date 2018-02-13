Инициатором ее проведения стала региональная Госавтоинспекция. Анализ аварийности с участием автобусов свидетельствует о системных нарушениях законодательства при осуществлении регулярных и заказных пассажирских перевозок.
Нелегальные компания маскируют свою деятельность под «заказную», выявляются факты перевозки пассажиров без лицензий, на маршруты выходят машины, имеющие технические неисправности, при которых их эксплуатация запрещена. Все это, а также многое другое вынудило полицейских на радикальные меры.
Компании, которые занимаются перевозками людей, ждут проверки. Профилактическое мероприятие под условным названием «Автобус» продлится в регионе до 18 февраля.
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