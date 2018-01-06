Сегодня, 6 января, в 10.45 спасатели Поисково-спасательного подразделения «Центральная» и отряда специального назначения проводили поисково-спасательные работы на акватории реки напротив входа в Змеиное озеро.

За помощью обратились родственники пропавшего мужчины 1971 года рождения. 5 января он отправился на рыбалку и с 21.00 его телефон перестал отвечать на вызовы. Район поиска был определен со слов очевидцев. Торосы на Волге высотой до 0,5 метра осложняли передвижение судна на воздушной подушке, а выпавший снег припорошил следы от снегохода.

Была осмотрена акватория по правому берегу реки Волга от пристани Шелехметь до входа в Змеиное озеро. Вскоре около промоины были обнаружены перчатки пропавшего. Тонкий лед здесь не позволял работать без специального снаряжения. Спасатель в гидрокостюме обследовал промоину протяженностью около 100 метров и обнаружил на кромке льда сапоги, вмерзшие в лед.

Видимо, мужчина на снегоходе попал в промоину и вмерз в лед. Погибшего освободили из ледового плена и подняли на поверхность льда. В 14.20 поисковые работы на месте происшествия были окончены.