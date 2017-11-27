Сообщение о происшествии на воде оперативный дежурный поисково-спасательного отряда губернии получил накануне днем. Как выяснилось, ЧП случилось ниже пристани Шелехметь. Сила удара была такой, что подвесной лодочный мотор отлетел на 15 метров.
В результате пострадал судоводитель. Мужчина 36 лет получил многочисленные ушибы и самостоятельно передвигаться не мог. Для эвакуации на место выехала бригада спасателей. На катере пострадавшего доставили до спасательной станции, где передали врачам скорой медицинской помощи.
Фото: pssso.ru
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