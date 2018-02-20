Исход матчей мирового футбольного первенства в Самаре предскажет коза Забияка из местного зоопарка. Как утверждают в региональном правительстве, она готова повторить славу осьминога Пауля. На звание предсказателя претендовали семь животных: беличья обезьяна Саймон, курица Айседора, лис Ричард, верблюд Лексус, скунс Коко, коза Забияка и питон Мурзик. Все они – питомцы самарского зоопарка. По итогам зрительского голосования права предсказать исход матчей удостоена символ Самарской области – коза Забияка.
Забавное имя парнокопытное получило за задиристый и веселый нрав. Забияка в полн¬ом расцвете сил – ей всего 3 года, она дружелюбна, любит играть и с готовностью выполняет любые задания.
Медаль и диплом победителю вручил баянист, заслуженный артист Самарской области, Посол Самары - города-организатора ЧМ-2018 Сергей Войтенко. «Я верю, что наша родная Коза справится с задачей, ведь ей присуща женская интуиция. Главное, чтобы прогнозы Забиваки нас порадовали», - сказал он.
Станет ли карьера самарской козы такой же успешной, как у легендарного осьминога, узнаем уже скоро. Напомним, моллюск-оракул прославился тем, что верно предсказал исход матчей Евро - 2008 и Чемпионата мира по футболу - 2010, и ошибся только в двух предсказаниях из 14.
К слову, это уже не первый случай, когда в России предсказаниями результатов спортивных игр занимаются животные. Например, в 2017 году результат Кубка конфедераций FIFA предсказывал кот Ахилл из Эрмитажа. Тремя годами ранее большую известность получил петух Мессинг из Иркутска, предрёкший победу сборной России на чемпионате мира по хоккею.
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