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22 декабря 2016
08:30:08

В Самарской области на морозе поймана большая «мордатая» рыбина

Рыболов Максим Дубковский выловил из Волги у Сызрани судака длиной около метра. Окаменевшая на морозе рыба была похожа на ихтиозавра.

– Погода сегодня опять испытывала нас на прочность! Окунь наотрез отказывался клевать, сменили десяток мест. И уже «под занавес», на последней точке река наградила меня вот таким трофеем, – рассказал Максим Дубковский.

Вес судака - 4 кг 260 грамм, длина - более 80 см, рассказал "КТВ-Луч" Максим Дукровский. По его словам, в таких сложных погодных условиях, которые были в Сызрани, ему еще не приходилось ловить рыбу. Скорость ветра превышала 15 м/c, температура воздуха в течении дня падала, и остановилась на отметке - минус 25 градусов.

Рыболов пробовал ловить близ Сызрани окуней и судаков, – «мордатых» рыбин. Для ловли он использовал универсальную приманку раттлин.
Фото КТВ-Луч



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