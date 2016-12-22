Рыболов Максим Дубковский выловил из Волги у Сызрани судака длиной около метра. Окаменевшая на морозе рыба была похожа на ихтиозавра.
– Погода сегодня опять испытывала нас на прочность! Окунь наотрез отказывался клевать, сменили десяток мест. И уже «под занавес», на последней точке река наградила меня вот таким трофеем, – рассказал Максим Дубковский.
Вес судака - 4 кг 260 грамм, длина - более 80 см, рассказал "КТВ-Луч"
Максим Дукровский. По его словам, в таких сложных погодных условиях, которые были в Сызрани, ему еще не приходилось ловить рыбу. Скорость ветра превышала 15 м/c, температура воздуха в течении дня падала, и остановилась на отметке - минус 25 градусов.
Рыболов пробовал ловить близ Сызрани окуней и судаков, – «мордатых» рыбин. Для ловли он использовал универсальную приманку раттлин.