Инцидент произошел в Приволжском районе. Мужчинам пришлось высадиться на волжский остров в протоке Ерыкла.

Поняв, что вернуться домой самим не получится, они позвонили спасателям, рассказали в поисково-спасательной службе Самарской области. За рыбаками прислали катер. Буквально через час их забрали с острова, доставили в медучреждение, но медицинская помощь пострадавшим не потребовалась.

Совсем недавно в Самарской области спасателям пришлось эвакуировать трех рыбаков с одного из островов на Волге. Их лодка дала течь, пришлось высадиться на берег.