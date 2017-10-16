Инцидент произошел в Приволжском районе. Мужчинам пришлось высадиться на волжский остров в протоке Ерыкла.
Поняв, что вернуться домой самим не получится, они позвонили спасателям, рассказали в поисково-спасательной службе Самарской области. За рыбаками прислали катер. Буквально через час их забрали с острова, доставили в медучреждение, но медицинская помощь пострадавшим не потребовалась.
Совсем недавно в Самарской области спасателям пришлось эвакуировать трех рыбаков с одного из островов на Волге. Их лодка дала течь, пришлось высадиться на берег.
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